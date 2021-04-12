تفاصيل الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية

عربي ودولي

ع+ ع-

أكدت مصادر استخباراتية، أن إسرائيل لعبت دوراً في تدبير انفجار منشأة نطنز النووية في إيران فجر الأحد.

وكشفت المصادر أن الانفجار تسبب في تدمير نظام الطاقة الذي يغذي أجهزة الطرد المركزي، مؤكدة أن الانفجار بمثابة ضربة قوية لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.

ولفتت المصادر إلى أن إعادة تشغيل المفاعل النووي قد يستغرق 9 أشهر على الأقل. وفق ما أفادت مصادر صحفية أميركية.

كانت الإذاعة الإسرائيلية، قد كشفت الأحد، أن الموساد نفذ هجوماً إلكترونياً استهدف المنشأة الإيرانية وفقاً لمصادر مخابراتية لم تسمها.

بدوره، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن الحادث متعمد، وقال: "ما حدث في منشأة نطنز كان إرهاباً نووياً".