محمد الفلاح - رئيس أركان الجيش اليمني: نتحكم في الميدان وسنقضي على ميليشيات إيران

الإثنين 12 أبريل 2021

تعهد رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة، الفريق صغير بن عزيز، بإنهاء الانقلاب والقضاء على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدا أن الجيش اليمني يتحكم اليوم في الميدان ويتولى زمام المبادرة وهو قادم على الحسم والنصر.



جاء ذلك خلال تفقده، ومعه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات المنطقة العسكرية السابعة.

بدوره، أكد وزير الإعلام اليمني أن الحكومة تولي الجيش الوطني اهتماما كبيرا وأولوية قصوى في سبيل استعادة الدولة ولن تألوا جهدا في تقديم المزيد من الدعم حتى تحقيق النصر على ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضاف "يؤكد لنا الواقع بجلاء من هم المرتزقة الحقيقيون عملاء طهران الذين باعوا ضمائرهم للشيطان ورهنوا اليمن للأطماع الفارسية".

وأشار الإرياني إلى أن السلام الحقيقي هو السلام الذي يضمن عودة الدولة وتحقيق العدل والمساواة والحرية التي ضحى من أجلها اليمنيون في كل الأوقات وفي مختلف الظروف، داعيا الآباء في مناطق سيطرة الميليشيات إلى الحفاظ على أبنائهم وتجنب الزج بهم في معارك الحوثي العبثية.