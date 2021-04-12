شكرا لقرائتكم خبر عن 37 ألف إصابة.. البرازيل تكشف حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البرازيل 1803 وفيات بفيروس كورونا يوم الأحد، وذلك في الوقت الذي خلصت فيه دراسة ضخمة إلى أن لقاحا صينيا محوريا في حملة التطعيم بالبلاد، فعال في الوقاية من السلاسة المحلية الجديدة بنسبة 50.7 بالمئة.

وذكرت وزارة الصحة أن البرازيل، التي أصبحت أكبر بؤرة لانتشار الفيروس في العالم خلال الأسابيع الأخيرة، سجلت أكثر من 37 ألف حالة إصابة جديدة.

ويسجل أكبر بلد بأمريكا اللاتينية حاليا ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس في العالم، بعد الولايات المتحدة بأكثر من 353 ألفا.

وقال معهد بوتانتان للطب الحيوي في ساو باولو، الذي اختبر وينتج حاليا لقاح كورونافاك الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، إن دراسة أجراها خلصت، إلى أن الجرعة فعالة بنسبة 50.7 بالمئة في الوقاية من سلالة بي.1 وفي الوقاية أيضا من سلالة بي.2 الأقل انتشارا.