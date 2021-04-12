شكرا لقرائتكم خبر عن جندي أمريكي يطلق النار على نفسه بأحد الفنادق في ولاية «هاواي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد أن جندي البحرية الأمريكية الذي أطلق النار بأحد الفنادق في هاواي، قد انتحر.

وكان موقع “هاواي نيوز ناو”، قد أفاد بأن الشرطة تطوق فندقا في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن بداخلها، ولم ترد أنباء عن أي إصابات.

ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط بالشرطة قوله: “لم تقع إصابات، ننتظر استسلام المشتبه به”.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ضيوفا في إحدى قاعات الفندق والشرطة تنتشر في مكان الحادث.