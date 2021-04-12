شكرا لقرائتكم خبر عن إصرار إثيوبي على ملء سد النهضة.. ورفض مصري سوداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف مراقبون وخبراء دعوة إثيوبيا لكل من مصر والسودان لتبادل المعلومات بشأن أزمة سد النهضة بالمراوغة السياسية، مؤكدين أن أديس أبابا تصر على التصعيد بدليل إعلانها أن عملية الملء الثانية للسد ستتم في موعدها في موسم الأمطار المقبل. ورفضت مصر والسودان، ليل السبت، اقتراحا إثيوبيا لتبادل المعلومات بشأن عمليات سد النهضة على النيل الأزرق، واعتبرت مصر العرض الإثيوبي «مخالفا لمقررات القمم الأفريقية والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد».

فيما قال السودان إن العرض الإثيوبي غرضه تخفيف الضغط الدولي والإقليمي الواقع عليها حاليا.

وأصدرت الخارجية الإثيوبية، السبت، بيانا شددت فيه على أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء، وفقا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015. كما دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود، لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادم، المتوقع ما بين يوليو وأغسطس المقبلين. من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الري المصرية المقترح الإثيوبي بأنه «لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة».

وشدد، على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015.