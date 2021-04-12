قبائل "الزنتان" تجدد دعمها للجيش الليبي: يحمي الوطن من كل المتربصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد مشايخ وأعيان قبائل الزنتان الليبية دعمهم الكامل لكل جهود الجيش المبذولة للقضاء على الإرهاب، مؤكدين أنه يحمي الوطن من كل المتربصين.

جاء ذلك خلال استقبال المشير خليفة حفتر، الأحد، في مكتبه بمقر القيادة العامة وفدا من أعيان ومشايخ وممثلي قبائل الزنتان.





وقالت القيادة العامة الليبية، في بيان صادر عنها اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الوفد، أكد خلال اللقاء، دعمه الكامل لكل جهود القوات المسلحة التي تُبذل للقضاء على الإرهاب والمجرمين وكل من يحملون السلاح خارج سلطة الدولة.

وأضاف البيان أن الوفد ثمن في ذات الوقت دور القائد العام الذي لا زال واقفاً في وجه كل التهديدات التي تتربص بالوطن، مؤكدين تقديرهم الكامل لكل الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية شرقًا وغربًا وجنوبًا لحماية البلاد.

من جانبه، تقدم المشير حفتر بجزيل شكره لكافة أعيان ومشايخ وأهالي قبائل الزنتان المجاهدة لدورها المفصلي في كل المراحل التي مرت على الوطن.





ومنذ اندلاع الأزمة الليبية عام 2011، حاولت القبائل أن تشارك بدور في تقليل نسبة الأضرار التي لحقت بالنسيج الاجتماعي الليبي بسبب النزاع السياسي، وإنهاء الخصومات الثأرية الناتجة عن الصراع السياسي.

كما عقدت عدة مؤتمرات قبلية في بلديات أجخرة والزنتان بمشاركة الشيوخ والأعيان بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية الذين أكدوا وحدة التراب الليبي ودعم القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر ورفض التدخل التركي في البلاد.