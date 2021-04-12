شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يزور الجنينة اليوم وتعليق الدراسة في مدارس الفاشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم-”الخليج 365”

يزور رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، اليوم الاثنين، لتفقد الأوضاع والوقوف على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن والدفاع بعد أحداث العنف التي خلفت عشرات القتلى، فيما ارتفع عدد جرحى أحداث المدينة إلى«233» مصاباً، في حين علقت ولاية شمال دارفور الدراسة في مدارس الفاشر إلى إشعار آخر.

وأصدر والي شمال دارفور، محمد حسن عربي، قراراً بتعليق الدراسة في مدارس محلية الفاشر. ووجّه باستمرار العملية الأمنية الاستثنائية لتأمين المدينة.

وشهدت الفاشر خلال اليومين الماضيين احتجاجات طلابية لانقطاع التيار الكهربائي. وأوضح الوالي في بيان، أمس الأحد، أن التظاهرات خرجت عن حدود الاحتجاج السلمي بمحاولة الاعتداء على منزل الوالي.

إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور عن ارتفاع جرحى أحداث الجنينة إلى«233» مصاباً، ولم تسجل حالات وفاة جديدة.

واستمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال، أمس ، إلى خطبة الادعاء الافتتاحية في محاكمة وزيري المالية السابقين في العهد البائد الزبير أحمد الحسن، وعلي محمود عبدالرسول، و(3) آخرين في قضية تجاوزات في صفقة بيع النقل النهري.

ويُواجه المتهمون ال(5) تهماً متفاوتة في القضية تتعلّق بخيانة الأمانة للموظف العام والتملُّك الجنائي والاحتيال، الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م.