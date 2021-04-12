شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

استهدف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مجدداً، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بهجوم شرس، شاتماً إياه خلال مؤتمر لمانحي الحزب، بسبب عدم دعمه في انتخابات الرئاسة السابقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام، الأحد.

وجاءت هجمات ترامب ضد حليفه القديم، ليلة السبت، خلال خطاب وجّهه من فلوريدا حيث يقيم، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست»، أن الرئيس السابق استشاط غضباً ضدّ حليفه السابق على خلفية عدم مساندته له في منع التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعلق ماكونيل، في حديث لـ«سي إن إن» على تصريحات ترامب، قائلاً: «في مكان ما، لا يهم حقاً ما قاله، ولكن في الوقت نفسه في كل مرة يثار الأمر نكون في غنى عنه. نحتاج إلى الوحدة والتركيز سوياً لدينا معارك نقوم بها».

وبدأت القطيعة بين الرجلين في فبراير/ شباط الماضي، إثر وصف ترامب لماكونيل بأنه «سياسي عبوس متجهم»، مضيفاً أن الحزب الجمهوري سيكون خاسراً بوجود مسؤول مثله بين قادته، في وقت يحمّل ماكونيل الرئيس السابق مسؤولية الاعتداء الشهير على مبنى الكابيتول، معتبراً أن المشاغبين فعلوا ذلك «لأن أكثر رجل نفوذاً على وجه الأرض عبّأهم بالأكاذيب».

وفاز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، لكن ترامب يصرّ على أن الاقتراع شابته عمليات تزوير، من دون إبراز أي دليل.