شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسي» الليبي يناقش التصورات المقترحة لهيكلة مفوضية المصالحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، أمس الأحد، في طرابلس، مع رئيس وأعضاء من مجلس التخطيط الوطني التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، فيما أعلنت القوات المسلحة أنها ستشرع في بناء ثلاث مدن متكاملة في ضواحي بنغازي تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة، في حين قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إنه لا معنى ولا أهمية لرئيس منتخب من الشعب من دون صلاحيات.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة معايير اختيار أصحاب المناصب في المفوضية العليا للمصالحة، إضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة .

وشدد المنفي تركيز المجلس الرئاسي على إنجاز ملفات المصالحة الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد أواخر العام الجاري، وتوحيد كل المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.

تكريم الشهداء

إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة أنها ستشرع في بناء ثلاث مدن متكاملة في ضواحي بنغازي تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة.

وبين المكتب الإعلامي لقيادة الجيش أنه من باب الشكر والتكريم لشهداء القوات المسلحة وقّع القائد العام المشير خليفة حفتر، على خريطة مشروع الكرامة الذي صُمّم بمعايير عالمية وحضارية ؛ ليُسلم بعد ذلك إلى أسر شهداء القوات المسلحة ، وأضاف أن القوات المسلحة ستشرع في بناء ثلاث مدن مُتكاملة في ضواحي بنغازي، حيث تستوعب هذه المدن الجديدة ما لا يقلّ عن اثني عشر مليون نسمة.

لا معنى لرئيس من دون صلاحيات

في الأثناء، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، إنه لا معنى ولا أهمية لرئيس منتخب من الشعب من دون صلاحيات.وبحسب تدوينة له عبر «تويتر»، قال السايح: «يجب أن ندرك أن أهمية انتخاب رئيس الدولة لا تتوقف على انتخابه مباشرة من الشعب، أوغير مباشر عن طريق البرلمان».

وأكد أن أهمية انتخاب رئيس للدولة «تتوقف على الصلاحيات الممنوحة للرئيس»، مشدداً على أنه «لا معنى ولا أهمية لرئيس منتخب من الشعب من دون صلاحيات، ولكم في دولة جارتنا الدرس والعبرة».

على صعيد آخر، يقوم وفد ليبي رفيع برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، بزيارة تركيا.

وذكر مصدر أن الوفد الذي يضم 14 وزيراً سيناقش مع الرئيس رجب طيب أردوغان سبل تعزيز التعاون الثنائي .

المنفي يزور اليونان غداً

بدوره ،يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم غدٍ الثلاثاء، إلى اليونان في زيارة سيبحث خلالها مع الجانب اليوناني «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».​​​

وقال مصدر قضائي إن النائب العام يدرس إمكانية إصدار عفو عام عن شخصيات تابعة للنظام السابق سُجِنت منذ 2011.

«النواب» يعدل الميزانية المقترحة

وكشفت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، أن مشروع الميزانية لم يراعِ أهداف الحكومة الحقيقية ولا ظروفها الاقتصادية وقدرة اقتصادها الاستيعابية، وتوقعت اللجنة إعادة التقرير للحكومة لإعادة دراسته.

وتشير التسريبات المتداولة إلى أن الميزانية وفقاً لتعديلات اللجنة وتوصياتها ستكون في حدود 79 مليار دينار، وبلغت قيمة المرتبات في الميزانية المعدلة 33 ملياراً وخمسمئة مليون دينار.

وبلغت تقديرات باب الدعم بنحو 20 مليار دينار، وخُصص لباب التنمية 15 مليار دينار، أما باب الإنفاق التسييري فقد بلغ المخصص له 9 مليارات دينار، وخصصت اللجنة ملياراً واحداً كاحتياطي.(وكالات)