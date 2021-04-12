رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد وسلطان والحكام يهنّئون عبدالله الثاني بمئوية الأردن

بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني.

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالمناسبة.

وأعرب سموّهم في برقياتهم عن خالص تهانيهم لملك الأردن بهذه المناسبة، متمنين له موفور الصحة والعافية ولحكومة الأردن وشعبه مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالمناسبة.

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الصندوق ساهم في تمويل مئات المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليار درهم، حيث مكّنت تلك المشاريع ذات البعد الاستراتيجي الحكومة الأردنية من تحقيق أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضاف السويدي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة مشاركة الإمارات المملكة الأردنية الهاشمية احتفالاتها بالمئوية الأولى على تأسيسها، أن الصندوق وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحتفظ بعلاقات استراتيجية مع الحكومة الأردنية منذ أكثر من أربعة عقود ونصف العقد، كان خلالها شريكاً حقيقياً في توفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع استراتيجية ذات أولوية وطنية.

وأشار إلى أن المشاريع التي ساهم الصندوق بتمويلها في الأردن انعكست بشكل مباشر وفعّال على تحقيق أهداف ورؤية الحكومة الأردنية، ودعمت تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية؛ حيث تركت تأثيراً واضحاً على الاقتصاد الأردني، من خلال التحسن الملحوظ الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية بمختلف قطاعاتها، كما شكلت عاملاً مهماً في تحسين جودة حياة السكان، ودعم الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، مما ساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأوضح أن المشاريع التي موّلها الصندوق في الأردن تركزت في قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والإسكان ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من المشاريع؛ وذلك في إطار حرص الصندوق على دعم جهود الدول النامية، وتمكينها من تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية تلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

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