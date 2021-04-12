شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بالتزام الإمارات بتوفير طاقة صديقة للبيئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت سما ليون، المدير العام لمنظمة الطاقة العالمية، بالتزام دولة الإمارات بتوفير قطاع طاقة صديق للبيئة عبر مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وقالت، إن التزام دولة الإمارات بمستقبل صديق للبيئة لقطاع الطاقة يضمن في الوقت ذاته التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأضافت أنه مع بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في براكة يمكن للطاقة النووية أن تحقق هدفها المتمثل في توفير كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة ومجدية اقتصادياً. وام