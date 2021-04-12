شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطاقة الأردنية»: «براكة» إنجاز تاريخي للعرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية أن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية يشكل إنجازاً تاريخياً للعالم العربي. ونوّه بأن هذه هي المرة الأولى في أي دولة عربية التي يتم تطوير الطاقة النووية وتسخيرها لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يساهم في مواجهة التغير المناخي بشكل آمن من خلال هذا المصدر الموثوق والمعتمد.

وقال إنه مع بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية تحصد دولة الإمارات ثمار العمل الدؤوب الذي قامت به فرق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وتفانيها لدعم الشبكة الكهربائية بمصدر وفير ونظيف للطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الستين عاماً القادمة. (وام)