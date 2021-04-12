شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تعلن مواعيدها خلال رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وستكون مواعيد العمل في مراكز إسعاد المتعاملين كما يلي: من السبت إلى الخميس في مراكز أم رمول، الطوار، المنارة، ديرة، البرشاء والكفاف من 9:00 صباحاً إلى الساعة 5:00 مساء.

وعن المواقف العامة، سيكون تطبيق التعرفة كالتالي: (السبت إلى الخميس) خلال الفترة الأولى من الساعة 8:00 صباحاً إلى 6:00 مساء، والفترة الثانية من الساعة 8:00 مساء إلى 12:00 منتصف الليل. بينما سيكون تطبيق التعرفة في منطقة تيكوم (المواقف ذات الرمز F) من 8:00 صباحاً إلى 6:00 مساء، فيما ستُطَبَّق التعرفة في المواقف متعددة الطوابق لمدة 24 ساعة.