شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ساعات الدوام في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة خلال رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، مواعيد العمل الرسمي في رمضان المبارك في الجهات الحكومية، من التاسعة صباحاً، حتى الثانية ظهراً، على أن تحدد الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة، بداية العمل الرسمي ونهايته، وفقاً للحاجة.

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات خاصة، والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلة الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان، تعميماً بشأن تحديد ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية في الإمارة خلال رمضان المبارك.

وحدد التعميم دوام الجهات الحكومية بخمس ساعات يومياً وخمسة أيام في الأسبوع، وتكون مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، على أن تقوم الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة، بتحديد بداية ساعات العمل الرسمي ونهايتها للمناوبات في الشهر الفضيل، وفقاً لطبيعة أعمال الجهة.

وأشار التعميم إلى وقف منح ساعة الرضاعة للأمهات الموظفات خلال شهر رمضان المبارك، حيث تحدد ساعات العمل الرسمية بخمس ساعات يومياً، وخمسة أيام في الأسبوع.

كما أصدرت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، تعميماً بشأن موجهات الدوام الرسمي للجهات الحكومية في الإمارة في رمضان المبارك، بحيث لا يقل عدد الساعات الرسمية عن خمس يومياً كحد أدنى، سواء كان ذلك من خلال العمل المكتبي أو الافتراضي عن بعد.

ويوضح التعميم أنه يجوز منح ساعة مرنة واحدة فقط قبل أو بعد بدء ساعات العمل الدوام الرسمي للجهات الحكومية التي يبدأ دوامها من الساعة التاسعة صباحاً ولا يجوز منح ساعة مرنة للموظفين العاملين عن بعد.