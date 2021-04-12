شكرا لقرائتكم خبر عن أقسام الطوارئ ومراكز تقييم «كوفيد-19» مفتوحة على مدار الساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدرت الهيئة تعميماً إدارياً، حددت فيه ساعات العمل في الإدارة العامة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من الأحد إلى الخميس.وكلّف التعميم الذي أصدرته الهيئة بهذه المناسبة المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL)، وفقاً لمتطلبات العمل؛ لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأعلنت الهيئة بأن أقسام الطوارئ بمستشفياتها ستعمل على مدار الساعة، بينما ستكون ساعات العمل في العيادات التخصصية بمستشفى راشد ومستشفى دبي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وفي مستشفى لطيفة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، بينما ستكون ساعات العمل في العيادات التخصصية بمستشفى حتا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، بينما ستكون خدمات الطوارئ وإدخال المرضى والصيدلية والأشعة والمختبر على مدار الساعة.

مراكز الرعاية

كما حددت الهيئة ساعات العمل على مدار الساعة في كل من مركز البرشاء الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، ومركز مطار دبي الصحي، كما سيكون العمل على مدار الساعة بمراكز تقييم كوفيد-19 (مركز الخوانيج الصحي، مركز البدع الصحي، مركز البلدية).