شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر الآلاف من فرص العمل.. دراسة تكشف أهداف مشروع مستقبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف مشروع مستقبل مصر لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات آلاف أخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التى يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسة، أن مشروع مستقبل مصر له العديد من المزايا الاستراتيجية فى توفير فرص العمل، كما يتمتع المشروع أيضًا بأهمية استراتيجية فيما يتعلق بتسهيل وصول مستلزمات الإنتاج الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية الى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وأوضحت الدراسة أن المشروع يوفر حوالى 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من مائتان ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما يراعى فى المشروع تطبيق معايير سلامة العمل والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.