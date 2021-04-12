"هتك عرض وحبس 8 سنوات".. محطات محاكمة "أحمد بسام زكي" تسلسل زمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أيمن:

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الستار عن محاكمة الطالب أحمد بسام زكي، بتهمة هتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا، وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.

وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد بسام زكي بالحبس 8 سنوات مع الشغل في الاتهامات الموجهة إليه، فيما تم تبرئته في عد آخر من الاتهامات.

وفيما يلي يرصد "الخليج 365" أبرز المحطات التي مرت بها القضية منذ اكتشاف الواقعة وحتى صدور حكم الجنايات:

بداية الواقعة

بداية يوليو 2020، تداولت عدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصصًا اتهموا فيها "أحمد بسام زكي" بالتحرش بهن واغتصابهن تحت وطأة التهديد والإكراه.

تداول الواقعة بدأ عبر صفحة أنشأت على تطبيق التواصل الاجتماعي " انستجرام"؛ لرصد وجمع قصص التحرش والاغتصاب تحت مسمى "assaultpolic".

المجلس القومي للمرأة يتوعد والجامعة الأمريكية تنفي

أعلن المجلس القومي للمرأة، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد "أحمد بسام" على خلفية ما تم تداوله من معلومات تدينه بارتكاب أعمال مخالفة للآداب بحق عددًا من الفتيات.

فيما أكدت الجامعة الأمريكية في بيان رسمي، أن أحمد بسام زكي ليس طالباً حالياً بالجامعة، وأنه قد غادرها في 2018، موضحة أنها لا تتسامح مطلقًا مع التحرش الجنسي وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة.

النيابة تتابع عن كثب

وفي الرابع من يوليو الماضي، أعلنت النيابة العامة، أنها لم تتلق سوى شكوى واحدة ضد الشاب، قائلة إنها تتابع عن كثب كل يُتداول على مواقع التواصل في ذات الشأن.

القبض على المتهم

وفي 5 يوليو 2020، تم القبض على أحمد باسم زكي، في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن بعدها مباشرة النيابة العامة بدء التحقيقات معه.

وصباح اليوم التالي أجرت النيابة العامة، تحقيقاتها مع "بسام" المتهم بالتحرش بالفتيات، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

هتك عرض وتهديد

وجهت النيابة العامة لأحمد بسام زكي، تهم "هتك عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

كما نسبت النيابة للمتهم، تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

اعترافات المتهم في التحقيقات

أقر المتهم في التحقيقات بتعرفه على 6 فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "إنه تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية".

الإحالة للجنايات

في 1 سبتمبر الماضي، أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهم "أحمد بسام زكي" إلى "محكمة الجنايات المختصة"؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه.

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات "النيابة العامة"، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير "مصلحة الطب الشرعي" من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

الطب الشرعي أثبت تعاطيه للمخدرات

وأمرت النيابة العامة بالكشف الطبي على المتهم، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن المتهم أحمد بسام زكي يتعاطى مخدر الحشيش.

النطق بالحكم

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، المتهم أحمد بسام زكي، بالسجن 8 سنوات في اتهامه بالتحرش جنسيًا بفتاتين عن طريق إرسال صور جنسية لهما والتواصل معهما دون رضاهما.