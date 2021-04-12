عملية عسكرية جديدة ضد «داعش» في ديالى

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، بأن قوات عراقية، من مختلف الصنوف، تساندها قوات جوية، بدأت عملية عسكرية لتفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية بمحافظة ديالى. وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن «قيادة العمليات المشتركة باشرت صباح الأحد بتنفيذ تفتيش وتطهير للسلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى». وذكر البيان أن «العملية، التي ستنفذ بعدة صفحات وتستمر لحين إكمال خطة للتفتيش، تهدف إلى ملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وتهيئة المناخ الآمن لعودة الأهالي إلى القرى المهجرة شمال المقدادية والسعدية».