دعوات دولية إلى قادة الصومال لحل الجمود السياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

حثت الأمم المتحدة وثلاث منظمات أخرى القادة الصوماليين على حل الجمود السياسي الحالي في مطلب آخر من المجتمع الدولي مع استمرار الخلافات في قضية الانتخابات.

وأعربت المنظمات الأربع في بيان مشترك أمس، وهي منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة دول شرق أفريقيا «الإيقاد» عن قلقها الشديد من حالة الجمود السياسي التي تؤثر سلبًا على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الصومال، محذرة من أي عملية موازية.

وأكدت شرعية الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر 2020 بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء الفيدرالية.

وكانت وساطة الأمم المتحدة قد انهارت يوم الخميس الماضي، مما قلل من احتمالات التوصل لاتفاق بعد شهرين من انتهاء ولاية الرئيس محمد فارماجو، وولاية البرلمان الفيدرالي في 27 ديسمبر.