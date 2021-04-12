جهود متواصلة لإنقاذ 21 عاملاً علقوا بمنجم في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

يعمل رجال إنقاذ على إغاثة 21 عاملاً تقطعت بهم السبل في منجم فحم بمنطقة شينجيانغ شمال غربي الصين جراء فيضانات.

وأفادت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية بأن الحادث حصل في موقع «فنغيوان» مساء السبت الماضي، بينما كان العاملون في منجم الفحم يجرون أعمال تحسين.

وجرى إنقاذ ثمانية من 29 شخصاً موجودين في المنجم. وتمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع 12 من أصل 21 شخصاً متبقين.

وفي يناير الماضي، تقطعت السبل بـ22 من عمال المناجم بشرق الصين لما يقرب من أسبوعين بعد انفجار أدى إلى سد مدخل المنجم. وجرى إنقاذ 11 شخصاً، بينما قُتل عشرة وفقِد أثر واحد.