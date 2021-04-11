شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 1500 إصابة جديدة و58 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحصت وزارة الصحة في تونس اليوم الأحد، أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بجانب 58 حالة وفاة.

ولا تزال وتيرة الإصابات اليومية في صعود الشهر الجاري بمعدلات تترواح بين ألف وألفي إصابة، في ظل تسارع تفشي فيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة.

وتسبب الفيروس حتى يوم أمس السبت في وفاة 9293 شخص. وأفادت وزارة الصحة أن عدد من يرقد في المستشفيات 2072 إلى جانب 413 في غرف العناية المركزة و137 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت بعض المستشفيات طاقة استيعابها القصوى لمرضى كوفيد 19 في عدد من الولايات مثل المنستير والقيروان وزغوان، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم في وقت لم يتعد فيه عدد من تلقوا اللقاح المضاد للفيروس حوالي 143 ألف شخص وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن الوضعية الوبائية لم تشهد مثلها تونس منذ بدايتها رغم توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية ودعمها بإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.