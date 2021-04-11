الإمارات والأردن.. تاريخ من العلاقات الأخوية لخدمة المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

علاقات اسراتيجية ضاربة في القدم تلك التي تربط الإمارات والأردن، وشجرة فيحاء تعهدها قادة البلدين بماء الود على مدى العقود الماضية.

وبينما يحتفل الأردن هذه الأيام بمئوية تأسيسه، ويتأهب لوضع معالم طريق مائة عام قادمة، تحتفي في ذات الوقت دولة الإمارات بـ5 عقود من البناء، وترسم ملامح الخمسين القادمة.



علاقات البلدين أرسى دعائمها الراحلان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال، منذ سبعينات القرن الماضي.

ويواصل رعايتها وتنميتها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.