"الشيوعي" الفرنسي يسمي مرشحا للرئاسة لأول مرة منذ 14 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختار مؤتمر الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسل، مرشحا للانتخابات الرئاسية 2022 بعدما حصد تأييد 73% من بين 800 عضو شاركوا بالمؤتمر.

وسيتعيّن على أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 50 ألفا، إقرار ترشيح روسيل في 9 مايو/أيار.



وصوت 73,57% من أصل 889 مندوبا لصالح السكرتير الوطني للحزب، فيما حصل كل من المرشحَين الآخرين، إيمانويل دانغ تران وغريغوار مونك، على 1,97% من الأصوات، وامتنع 22.48% عن التصويت.

وقال روسل بعد التصويت "أطلب من القوى اليسارية الأخرى والمدافعين عن البيئة احترام خيارنا"، مضيفا "دعونا نعمل سويا في ظل احترام تنوعنا".

وناشد أطياف اليسار في فرنسا، من أحزاب ومواطنين، من أجل "إبرام ميثاق" لعام 2022.

وهذه المرة الأولى منذ 2007 التي يقدّم فيها الحزب الشيوعي الفرنسي مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية.



ففي المرتين السابقتين، في 2012 و2017، وقع الخيار على دعم جان لوك ميلينشون، زعيم حركة "فرنسا المتمردة" الذي حصل على نسبة 19,58% من الأصوات في الجولة الأولى لانتخابات 2017.