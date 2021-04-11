ماذا طلب ثاني أغنى رجل أعمال مصري من السيسي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، من الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق اسم شخصية مصرية راحلة على أهم ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي تغريدة له على تويتر، اليوم الأحد، قال ساويرس: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرف مدى محبتكم وتقديركم للمرحوم الدكتور كمال الجنزوري.. هل نطمع في إطلاق اسمه على أهم ميدان في العاصمة الإدارية أو أهم محور أو طريق فيها؟ تقديرا لما أداه لبلده وخدمة الوطن".

ووفقا لآخر تصنيف بمجلة "فوربس" عن مليارديرات العالم، فإن ساويرس هو ثاني أغنى رجل أعمال في مصر بعد أخيه سميح بثروة تبلغ 3.2 مليار دولار.

توفي رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور الجنزوري في الفترة من يناير 1996 إلى أكتوبر 1999، كما كلفه لاحقا المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في نوفمبر 2011، في أعقاب ثورة 25 من يناير، الأربعاء قبل الماضي.

ونعى الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الأسبق، واصفا إياه بأنه "رجل دولة من طراز فريد".

وفي بيان للرئاسة المصرية، قال السيسي إن "الراحل كان بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة".

وتقدم السيسي الجنازة العسكرية التي أقامتها مصر للراحل، الأربعاء الماضي، في منطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس (شرق القاهرة).

وتسابق مصر الزمن لبناء عاصمة جديدة في الصحراء شرقي القاهرة قبل نقل طلائع موظفي الحكومة إليها صيف هذا العام.

ويأتي ذلك استعدادا لقيام الرئيس المصري بافتتاح المشروع الضخم نهاية العام بعد أن تأجل الافتتاح بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



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