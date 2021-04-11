حاكم الفجيرة يهنئ الملك عبدالله الثاني بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، برقية تهنئة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.



وأعرب حاكم الفجيرة في برقيته عن خالص تهانيه لملك الأردن بهذه المناسبة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب الأردن مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، برقية تهنئة مماثلة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.