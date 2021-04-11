قتلى بهجوم إرهابي في شمال شرق نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

عاد الهدوء الأحد إلى مدينة داماساك في شمال شرق نيجيريا، غداة هجوم لإرهابيين على منشآت إنسانية أوقع أربعة قتلى على الأقل، وفق ما أعلنت مصادر عسكرية وإنسانية.



وكان عشرات من المقاتلين يعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا قد شنّوا مساء السبت هجوماً على داماساك الواقعة في ولاية بورنو، حيث أحرقوا منشآت إنسانية ومركزاً للشرطة.

والهجوم هو الثاني في شهرين ضد واحدة من تسع قواعد إنسانية تابعة للأمم المتحدة في البلاد، وهو أوقع أربعة قتلى وأربعة جرحى على الأقل، وفق المصادر نفسها.

وقال موظّف في منظمة إنسانية دولية طلب عدم كشف هويته "داخل داماساك الأوضاع العامة هادئة نسبياً" مشدداً على أنه "لا يمكن التنبؤ" بمجرى الأمور.

وأكد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أن المهاجمين الذين حاولوا اقتحام قاعدة عسكرية في المدينة تم احتواؤهم بفضل الإسناد الجوي ثم "أجبروا على الانسحاب" بعد معارك دامت ثلاث ساعات.

وقال المصدر "قتل جندي وجرح آخران"، مشيراً إلى تدمير خمس عربات للمهاجمين.

وأشار مصدر في منظمة إنسانية إلى مقتل ثلاث نساء بسقوط مقذوف على منزل كنّ داخله للاحتفال بزفاف.

وأحرق الإرهابيون منزل زعيم محلي ومنشأة طبية وسيارة إسعاف وسيارة تابعة لمنظمة الإنسانية، وفق ما أفاد به مصدران في منظمة إنسانية.