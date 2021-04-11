القائد العام للجيش الليبي يعد ببناء 3 مدن جديدة في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، إن القيادة العامة «ستبني ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، يمكن أن تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة».



وقال حفتر في كلمة خلال ملتقى «أسر الشهداء»، الذي عُقد في مقر القيادة العامة بضاحية الرجمة، إن «العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب»، دون أن يوضح مزيداً التفاصيل عن الجهات المتعاقدة على تنفيذها ومدة تنفيذها.

وأضاف حفتر إنه تقرر تخصيص «20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى»، وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بـ«مصاريف تعليم أبناء الشهداء حتى المرحلة الجامعية»، فيما تكون الأولوية في طلبات الحج والعمرة لهذه الأسر.

كما أقر حفتر منح أسر الشهداء والجرحى العلاج المجاني بمركز الدعم المعنوي بسعة 50 سريراً ويوجد به التخصصات العضوية والاجتماعية والنفسية والعلاج الطبيعي وتركيب الأطراف الصناعية الحديثة.

والجدير بالذكر أن المركز قيد الإنشاء وسوف ينتهي في القريب العاجل علماً أن نسبة الإنجاز حتى الآن 70%.

وخلال الملتقى وقع حفتر على خريطة مشروع «الكرامة» الذي صُمّم تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، ليسلم بعد ذلك إلى أسر الشهداء. ويوفر المشروع عشرة آلاف وحدة سكنية تكفي 40 ألف نسمة.