شكرا لقرائتكم خبر عن «مخيفاً» و«صادماً».. هكذا وصفت بيلوسي فوز ترامب في سيرتها الذاتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تستعد لتقاعد مريح من أروقة السياسية وتكريس نفسها لخدمة عائلتها، لكن فوز الرئيس دونالد ترامب بانتخابات 2016، قلب خططها رأساً على عقب، وجاء «صادماً» و«مخيفاً» في آن معاً، وفق ما قالته في سيرتها الذاتية المرتقب نشرها خلال أيام.

وقالت السياسية التي تخطت الثمانين، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة «أمريكا اليوم»، إن فوز ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، شكل «صدمة عميقة جداً» لها. ووصفت الأمر بأنه كان مثل «بغل يركلك في الخلف».

وذكرت بيلوسي أنها كانت في البداية على يقين من أن كلينتون ستفوز؛ لذا وضعت عينيها على التقاعد، وتكريس نفسها لعائلتها، لكنها آمالها خابت. وأضافت: «شعرت بصدمة عارمة بعد فوز ترامب».

وتابعت: «كنت مثل من لا يصدق أن يكون هذا الشخص رئيساً للولايات المتحدة». واعتبرت رئيسة مجلس النواب أن «انتخاب ترامب كان مخيفاً بشكل مذهل، وكان هناك ما يبرر أن تكون خائفاً». وأوضحت أن «فوز ترامب وضع خططها الأولية على الرف إلى أجل غير مسمى».

ويرتقب نشر سيرة بيلوسي الذاتية في 20 أبريل/نيسان المقبل من قبل مؤسسة «Twelve Books»، ويستند إلى مقابلات معها وجلسات متعددة مع 150 من أفراد عائلتها وأصدقائها وخصومها.