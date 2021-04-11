شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم فلسطيني على انتخابات القدس واجتماع حاسم برام الله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤولون فلسطينيون، الأحد، عن اجتماعات «حاسمة» اليوم الاثنين لبحث الموقف من إجراء الانتخابات العامة في القدس الشرقية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة والمعابر مع قطاع غزة من الثلاثاء إلى فجر الجمعة، في وقت وصل فيه وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل في أول لزيارة لمسؤول أمريكي رفيع منذ تولي إدارة جو بايدن السلطة في البيت الأبيض.

وأكد المسؤولون أن اجتماع الفصائل الذي سيعقد في رام الله سيخصص بالكامل لبحث «كيفية إنجاح الانتخابات وإزالة العقبات لإجرائها في القدس في ظل الموقف الإسرائيلي المتعنت من القضية».

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد إنه لن يتم القبول فلسطينياً تحت أي ظرف بإجراء انتخابات دون أن تشمل القدس، مشدداً على أن الأمر يحمل أبعاداً سياسياً تمثل خطاً أحمر للفلسطينيين.

واعتبر الأحمد أن القدس «هي جوهر القضية الفلسطينية وعلى إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية فيها بموجب الاتفاقيات الثنائية الموقعة كما أن على المجتمع الدولي التدخل بجدية في الأمر».

وتحول ملف القدس إلى عنوان للمواجهة المفتوحة بين الفلسطينيين وإسرائيل وقد تحدد مصير إجراء الانتخابات من عدمه بحسب مسؤول فلسطيني تحدث لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بموجب قرارات الأمم المتحدة وقبول الأمر الواقع الإسرائيلي باستثنائها من الانتخابات يعني التنازل عن الحق الفلسطيني فيها.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو المقبل، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.

في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحماية أمن إسرائيل. وقال الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس في تل أبيب، إن شراكة الولايات المتحدة أساسية مع إسرائيل والتزام واشنطن بدعمهما مستمر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بسبب ما يسمى «عيد الاستقلال».

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي أن الإغلاق سيبدأ من يوم الثلاثاء في الساعة 19:00 وحتى منتصف الليلة بين الخميس والجمعة المقبلين. وأشار إلى أنه سيسمح خلال الإغلاق بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط. (وكالات)