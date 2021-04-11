شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يطالب بضرورة الوصول إلى منشأ كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «رويترز»

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، بضرورة الوصول إلى منشأ فيروس كورونا المستجد، منتقداً ما وصفه بـ«عدم تعاون» الصين مع خبراء منظمة الصحة العالمية في هذه القضية.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة «إن بي سي»، إن الصين لم تسمح بدخول الخبراء الدوليين، كما لم تقدم المعلومات في الوقت المناسب لتحقيق الشفافية المطلوبة. وأضاف: «نتيجة لذلك خرج الفيروس عن السيطرة بشكل أسرع، وتسبب في نتائج أكثر فظاعة، على ما أعتقد، مما كان سيحدث في ظروف أخرى».

وجاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، كتب بالشراكة مع علماء صينيين، ونشر في بداية الجائحة، إن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر، وإنه من غير المحتمل بشكل كبير، أن يكون السبب حدوث تسرب في مختبر أبحاث.