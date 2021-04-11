شكرا لقرائتكم خبر عن حريقان في منشأة نطنز وإيران تشتبه في «عمل تخريبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلع حريق ثان في منشأة نطنز النووية في إيران بعد ساعات من تعرضها لحريق أول، فجر الأحد. وأكدت مصادر إعلامية محلية أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، تعرض لحادث أثناء تفقده المحطة غداة الحريق الأول، وأصيب في رأسه وقدمه، لكن «صحته جيدة»، فيما أكدت السلطات أن «فريق التحقيق يدرس احتمالات عدة، وسيطلع الرأي العام على كل المعلومات المطلوبة فور تحديد سبب الحادث»، في حين أقر النائب البرلماني والمتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى(البرلمان) الإيراني، مالك شريعتي، بوجود شبهات قوية بأن ما حدث نجم عن عمل تخريبي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت طهران عن وقوع حادث في المحطة النووية، مشيرة إلى أن «التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن أسباب الحادث.. ليست سوى ضجة إعلامية، ولا تعتمد على أي حقائق على أرض الواقع».

وذكر تلفزيون «برس تي في» الإيراني، أن مشكلة في الطاقة الكهربائية تسببت بحادث في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض؛ بعد يوم من تشغيل طهران أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة لتخصيب اليورانيوم في الموقع. وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: «الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو حدوث تلوث»، مضيفاً أن «الكهرباء تأثرت في منشأة نطنز» الواقعة في الصحراء في إقليم أصفهان، بوسط البلاد. وقال لوكالة «فارس» للأنباء «سبب هذا الحادث قيد التحقيق». ومنشأة نطنز هي محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وكان حريق شب في المنشأة النووية في يوليو/ تموز الماضي قالت طهران إنه كان محاولة لتخريب البرنامج النووي الإيراني. وفي عام 2010، تم اكتشاف فيروس الكمبيوتر «ستاكسنت» الذي يُعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بتطويره، بعد استخدامه لمهاجمة نطنز.(وكالات)