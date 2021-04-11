اخبار العالم

بنجلاديش: إصابة الشيخة خالدة بـ«كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش: إصابة الشيخة خالدة بـ«» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بنجلاديش، الأحد، إصابة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة خالدة ضياء، بفيروس كورونا.

وقال القيادي في «حزب بنجلاديش القومي» ميرزا فخر الإسلام المغير، الذي تنتمي إليه رئيسة الحكومة السابقة، إنه لم تظهر عليها أعراض وهي بصحة جيدة، وحث الناس على الدعاء من أجلها، فيما أكد طبيبها محمد المأمون، أن الاختبارات أثبتت أيضاً إصابة 8 موظفين آخرين في منزلها بـ«كورونا».

وتعيش السياسية البالغة من العمر 74 عاماً تحت إشراف أطبائها في منزلها بدكا، منذ إطلاق سراحها من السجن، بعدما علقت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عقوبة سجنها لأسباب صحية في مارس/ آذار، من العام الماضي.

وتولت الشيخة خالدة رئاسة الحكومة في بنجلاديش ثلاث مرات في التسعينات، والعقد الأول من القرن الـ21. وتسببت إدانتها بقضية فساد في دخولها السجن عام 2018.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا