شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش: إصابة الشيخة خالدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بنجلاديش، الأحد، إصابة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة خالدة ضياء، بفيروس كورونا.

وقال القيادي في «حزب بنجلاديش القومي» ميرزا فخر الإسلام المغير، الذي تنتمي إليه رئيسة الحكومة السابقة، إنه لم تظهر عليها أعراض وهي بصحة جيدة، وحث الناس على الدعاء من أجلها، فيما أكد طبيبها محمد المأمون، أن الاختبارات أثبتت أيضاً إصابة 8 موظفين آخرين في منزلها بـ«كورونا».

وتعيش السياسية البالغة من العمر 74 عاماً تحت إشراف أطبائها في منزلها بدكا، منذ إطلاق سراحها من السجن، بعدما علقت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عقوبة سجنها لأسباب صحية في مارس/ آذار، من العام الماضي.

وتولت الشيخة خالدة رئاسة الحكومة في بنجلاديش ثلاث مرات في التسعينات، والعقد الأول من القرن الـ21. وتسببت إدانتها بقضية فساد في دخولها السجن عام 2018.