شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين كتابة شعارات مناهضة للمسلمين على جدران مسجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرنسا - أ ف ب

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً الأحد، عقب العثور على عبارات مناهضة للمسلمين مكتوبة على جدران مسجد غربي البلاد، أثارت تنديداً رسمياً وشعبياً واسعاً، قبل أيام من بداية شهر رمضان.

واكتشف ناظر المسجد، والمركز الثقافي الإسلامي في رين، وبعض سكان المنطقة العبارات الأحد. وشملت الجُمل شتائم، وإشارات حول عودة الحملات الصليبيّة. وتصدّر وزير الداخلية جيرالد دارمانين موجة الإدانة السياسية للحادثة التي تأتي بعد أيام من اعتداء مماثل على مسجد غرب فرنسا، ووسط ما يعتبره بعض المسلمين عداء متزايداً تجاههم. و أعرب دارمانين عن تضامنه، وأعلن زيارته للمسجد في وقت لاحق. كما دانت الحادثة رئيسة بلدية المدينة الاشتراكية ناتالي أبير، وعضو مجلس الشيوخ اليمينية عن حزب «الجمهوريين» فاليري بوييه.

من جهته، دان رئيس المجلس الإقليمي للمسلمين محمد زيدوني «العبارات الفاحشة». وقال: «نحن أبناء الجمهورية ونجد أنفسنا في مواجهة الكراهية والعنف والوحشيّة». ودان رئيس «المرصد الفرنسي ضدّ الإسلاموفوبيا» عبد الله زكري المناخ الحالي المناهض في رأيه للإسلام في البلاد. وقال: «للأسف، تصريحات بعض السياسيين تجعل الأوضاع أكثر سوءاً».

والجمعة، وجهت تهم إلى شاب من «النازيين الجدد» لتوجيهه تهديدات إلى مسجد في لومان الواقعة غربي فرنسا.