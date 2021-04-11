شكرا لقرائتكم خبر عن فابيان روسل مرشح «الشيوعي الفرنسي» لرئاسة 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

رشح الحزب الشيوعي الفرنسي، الأحد، فابيان روسل، للانتخابات الرئاسية في عام 2022، بعدما حصد تأييد أكثر من 73% من بين نحو 800 عضو شاركوا في المؤتمر الوطني الذي أقيم عبر تقنية الفيديو.

وقال روسل بعد التصويت: «أطلب من القوى اليسارية الأخرى والمدافعين عن البيئة احترام خيارنا»، مضيفاً «دعونا نعمل سوياً، في ظل احترام تنوعنا». وناشد أطياف اليسارالفرنسي، من أحزاب ومواطنين، من أجل «إبرام ميثاق» لعام 2022.

ويتعيّن على أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 50 ألفاً، إقرار ترشيح روسيل في 9 مايو/ أيار المقبل. وصوت 73.57 % من أصل 889 مندوباً لمصلحة السكرتير الوطني للحزب، فيما حصل كل من المرشحَين الآخرين، إيمانويل دانج تران وجريجوار مونك، على 1.97 % من الأصوات. وامتنع 22.48 % عن التصويت.

وهذه المرة الأولى منذ عام 2007 التي يقدّم فيها «الحزب الشيوعي» مرشحاً إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ففي المرتين السابقتين، في 2012 و2017، وقع الخيار على دعم مرشح حركة «فرنسا المتمردة».

وانتخِب فابيان روسل سكرتيراً وطنياً للحزب في عام 2018، وسط تعهده بأن يكون للحزب الشيوعي الفرنسي مرشحاً في عام 2022.

وبحسب استطلاع للرأي نشر، الأحد، فإن زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني، مارين لوبان، (25 إلى 27 %) والرئيس إيمانويل ماكرون (23 إلى 28 %) يهيمنان على الجولة الأولى من الانتخابات المرتقبة ربيع العام المقبل.