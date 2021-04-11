شكرا لقرائتكم خبر عن نسيبة يبحث التعاون مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

استقبل زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، ظهر أمس الأحد، ستيف بوندي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة؛ وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة.

وتمّ خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأكاديمي والتعليمي والثقافي بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في المرحلة المقبلة.

وأكد زكي أنور نسيبة ضرورة العمل على تعزيز العلاقات المميزة بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والثقافي وتعزيز الجانب العلمي والابتكاري، مثمّناً مُشاركة الولايات المتحدة في معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، والتزامها بإنجاح المعرض عبر تقديم برامج من الدرجة الأولى تعرض الثقافة الأمريكية والتجارة والابتكار في جناح الولايات المتحدة.

وأكّد ستيف بوندي حرص الولايات المتحدة الأمريكية على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع دعم عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثقافية والتعليمية.

وقال: «نعتزم في الفترة القادمة القيام بوضع استراتيجية شاملة طويلة الأمد، الأمر الذي يُعدّ نقطة مهمة وضرورية لضمان استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».