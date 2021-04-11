شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقي يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة في قصره في الرميلة، الأحد، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، رئيس ميناء الفجيرة بحضور الكابتن موسى مراد، مدير عام ميناء الفجيرة وعدد من القيادات الشابة العاملة في الميناء.

استمع صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل من الشيخ صالح بن محمد الشرقي عن الخطط الاستراتيجية والتنموية في ميناء الفجيرة، وأبرز عمليات التطوير المستمرة فيه، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز قدراته لمواكبة متطلبات احتياجات التجارة العالمية.

ورحب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد بعدد من القيادات الوطنية الشابة جرت ترقيتها مؤخراً لتولي مسؤولياتها الجديدة في ميناء الفجيرة بعد اجتياز البرامج التدريبية الأكاديمية والعملية، مؤكداً أهمية الاستثمار في طاقات الشباب والاستفادة من خبراتهم لخدمة الإمارة.

ووجه سموه بضرورة الاستثمار الأمثل للميناء، بما يضمن تحقيق الأهداف وفق رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية القائمة على ترسيخ اقتصاد مستقر ومتنوع يحقق التنمية المستدامة في المستقبل.

من جانبهم أعرب الشباب عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وللشيخ صالح بن محمد الشرقي، على ثقتهم الغالية، مؤكدين التزامهم بالعمل الجاد لما فيه خير الدولة ومصلحتها.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وخليل إبراهيم حسن، نائب مدير عام الميناء.

(وام)