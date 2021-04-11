شرطة دبي وهيئة الطرق تبحثان تعزيز الأمن والأمان

دبي: ”الخليج 365”

ترأس الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اجتماعاً تنسيقياً لبحث سبل التعاون بين الجانبين في 7 مبادرات ومشاريع وقضايا ذات اهتمام مشترك، تسهم في تعزيز الأمن والأمان وتحقيق السلامة المرورية على مستوى إمارة دبي.

حضر الاجتماع، الذي عقد في مركز الاتصال 901 في القيادة العامة لشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العقيد جمعة سويدان، والعقيد حارب الشامسي مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، ومن جانب الهيئة المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وموزة المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، والمهندس حسين البنا، مدير إدارة تنفيذي لإدارة المرور.

وناقش الاجتماع تنفيذ قرارات الاجتماع السابق بواقع 20 قراراً تم تنفيذه من قبل الجانبين، وبحث الاجتماع أيضاً تنسيق التعاون المشترك حول مؤشر معدل الوفيات لكل 100 ألف من السكان، ونتائج ومؤشرات أداء استراتيجية السلامة المرورية للعام الماضي، وخطة تغطية الشوارع الرئيسية في إمارة دبي بالأنظمة الذكية، ومشروع محيط إكسبو، ومشروع ربط محطات المترو، إضافة إلى مستجدات السكوتر الكهربائي، ومستجدات تنظيم عملية شركات توصيل الطلبات في الإمارة.

كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات مبادرة «دبي صديقة للدراجات الهوائية».وعُرض خلال الاجتماع، إحصاءات ضبطيات الدراجات الهوائية المخالفة على طرقات الإمارة منذ بداية العام الجاري، بواقع 2937 دراجة هوائية، إلى جانب ضبط 15 ألفاً و109 دراجات هوائية مخالفة خلال العام الماضي، وتهدف هذه الضبطيات إلى تفادي الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح.

واستعرض الاجتماع، جهود هيئة الطرق والمواصلات في مجال تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومعابر المشاة.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات حول تطبيق مشروع عيون في محطات المترو، والهادف إلى تحقيق منظومة أمنية متكاملة تعزز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع.