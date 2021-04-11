شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تناقش مشروع التطوير الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع «الرابع» للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة، والذي عقد صباح الأحد بقاعة «الريادة» في مقر نادي ضباط الشرطة بالشارقة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والمديرين العامين، وأعضاء اللجنة من كبار ضباط القيادة.

رحب قائد عام شرطة الشارقة، بأعضاء لجنة القيادة العليا، مهنئاً إياهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه الأيام على القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، وعلى جميع المواطنين والمقيمين، ومنتسبي القيادة باليُمن والخير والبركات.

وناقش الاجتماع جدول أعماله والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للقيادة، وما تم إنجازه من توصيات ذُكرت به، مستعرضاً نتائج استبيان جودة حياة بيئة العمل في القيادة 2020م، ومشروع التطوير الرقمي لرفع كفاءة العاملين بشرطة الشارقة، إلى جانب مشروع خفض السرعات على طرقات الإمارة خلال فترات الضباب، كما ناقش نتائج مخرجات القيادة العليا خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة لعدد من الموضوعات، التي تسهم بدورها في تعزيز الأمن والأمان بين أفراد المجتمع.