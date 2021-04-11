سلطان النعيمي: الإمارات أسست شرطة عصرية

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن وزارة الداخلية استطاعت خلال خمسين سنة من عمر الدولة أن تسير بخطى حثيثة نحو بناء شرطة عصرية تمكنت من توفير الأمن والاستقرار للدولة والمجتمع تحمي المكتسبات والمنجزات الكبري التي تحققت بفضل السياسة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني نهضة الدولة، طيب الله ثراه، والذي كان لتوجيهاته السديدة ودعمه الكبير للوزارة عظيم الأثر في النهوض بالعمل الأمني.

وأشاد بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لوزارة الداخلية وكافة القيادات الشرطية، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية الوزارة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

وأثنى، على جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعته الشخصية لأدق تفاصيل العمل اليومي للوزارة وللقيادات الشرطية في جميع إمارات الدولة، سعياً من سموه نحو المزيد من الارتقاء بأداء العمل الشرطي وحرصه الشديد على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهه.

وقال قائد شرطة عجمان- في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: إن شرطة عجمان شهدت وبفضل ذلك الدعم الكبير تطورات متسارعة مكنتها من تحقيق إنجازات وطنية عبر مسيرتها في مختلف الإدارات والأقسام فيما نراها تسير بخطى واثقة نحو الخمسين سنة القادمة، تقوم على رؤية مستقبلية سديدة.

وحول مراحل تطور شرطة عجمان.. أوضح أن شرطة عجمان مرت بمراحل تطور كبيرة منذ أن بدأت عام 1967 بسبعة أشخاص وسيارة واحدة فقط إلى أن وصل عدد المركبات في القيادة حالياً إلى مئات المركبات وأكثر من 2200 موظف وموظفة وحوالي 30 مبنى، إضافة لعدد من المنشآت قيد التشييد.

وأضاف أن هناك تطوراً كبيراً ومتسارعاً لحق بالقيادة العامة لشرطة عجمان خلال العقد الأخير في جميع المجالات بلا استثناء وخاصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الأمر الذي مكن القيادة من نيل العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية التي تجاوزت 107 جوائز خلال العشر سنوات الأخيرة.. مشيراً إلى جائزة الريادة على مستوى الإمارة، حيث حققت المركز الأول ب 16 جائزة كما حصلت ‏على تقييم خمس نجوم لعدد 6 خدمات تقدمها للجمهور عبر التطبيق الذكي، وحققت المركز الأول في الجودة في جائزة آسيا والباسيفيك. (وام)