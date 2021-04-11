"العربية":الإخوان بتركيا وقعت إقرارًا بعدم ممارسة أنشطة سياسية من أراضيها

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت قناة العربية نقلا عن مصادر، إن قيادات إخوانية في تركيا وقعت إقرارا بعدم ممارسة أنشطة سياسية من أراضيها.

وأوضحت القناة أن تركيا فرضت قيودا على الإخوانيين يحيى موسى وعلاء السماحي لحين التشاور مع مصر.

وأشارت إلى أنه بعد تعليق القاهرة الاتصالات مع أنقرة، أكدت تركيا لمصر رغبتها في استئناف العلاقات، لافتة إلى أن تركيا تقدم خريطة طريق لتنفيذ المطالب المصرية من تركيا خلال 5 أشهر.

وقالت القناة إن تركيا علقت أنشطة لجمعيات تتبع الإخوان على أراضيها بعد اتفاق أمني مع مصر. كما أكدت أن أنقرة بعد اتفاق مع القاهرة، أوقفت مصريين عائدين من سوريا للتحقيق معهم.

وأوضحت أن تركيا منعت أي تبرعات للإخوان في ليبيا وسوريا. وقالت إن أنقرة أبلغت القاهرة بجدول زمني لسحب المسلحين من ليبيا، ولفتت القناة أن القاهرة طلبت تعهدات من أنقرة تضمن سحب المرتزقة من ليبيا.