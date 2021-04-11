شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يطالب بنقل سوق الأحد بشبرا الخيمة خارج المنطقة السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، باقتراح برغبة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بنقل سوق الأحد بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خارج المنطقة السكنية، حفاظا على الأهالي ونظرا لكثرة الشكاوي من صعوبة الحركة فترة السوق وصعوبة وصول الإسعاف أو المطافي في حالات الطوارئ.

وحدد النائب محمد عبد العزيز مكان بديل لإقامة السوق، تاركا لجهة الإدارة تحديد مكان آخر على أن يكون خارج المنطقة السكنية حفاظا على الأهالي.

وكان محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقدم من قبل باقتراح برغبة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإنشاء وحدة تبرع بالدم بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مضيفا أن المستشفى يوجد بها بنك دم، ولكنه لا يقبل التبرع بالدم من المواطنين على الرغم من أن المستشفى تقوم بخدمة عدد كبير من المواطنين بالمنطقة .

وعلى جانب آخر، يواصل النائب محمد عبد العزيز، لقاءاته بأهالى الدائرة، حيث التقى من قبل عدد من أهالى حوض الرملة بمنطقة بيجام فى شبرا الخيمة، واستمع النائب لمطالب أهالى المنطقة.

وأضاف النائب محمد عبد العزيز، أنه يعمل على حل مشاكل أهالى المنطقة وفقا للخطة، وأن دور النائب الرقابي يحتم عليه متابعة أوجه صرف المبالغ المخصصة فى الخطة الاستثمارية لتؤدى فى النهاية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مؤكدا على استمرار التواصل واللقاءات المستمرة مع كافة أهالى شبرا الخيمة بكل مناطقها.

ووجه النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأهالى حوض الرملة وأهالي بيجام بشبرا الخيمة على حسن الاستقبال.