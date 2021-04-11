شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية يطالب بضم مراكز ومدن بالقليوبية ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لضم مركز ومدينة بنها ومركز ومدينة كفر شكر ضمن مبادرة حياة كريمة خاصة وأنه قد تم بالفعل ضم بعض المراكز ذات المستوى الأعلى فى الخدمات من المركزين عالية.

وقال إنه ايماء إلى الشكوى المقدمة من أهالى مركز ومدينة بنها وأهالى مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية والتى تشير إلى أن المركزين المذكورين عاليه من المراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأن المركزين محرومين من العديد من الخدمات وانطلاقا من المبادرات الرئاسية الهامة للارتقاء بمستوى حياة المواطنين.

وذكر النائب عمرو درويش أنه إيماءً للخطابات الصادرة منه بداية من 5 فبراير لوزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط بخصوص سرعة إدراج مركز بنها ومركز كفر شكر لمبادرة حياة كريمة، فإنه تم التوجيه والرد بسرعة إدراج المركزين وفق الاحتياجات المتعلقة بكل قرى المركزين.