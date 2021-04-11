تطعيم ٢٤٠٧ أشخاص بلقاح كورونا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قال الدكتور كمال سلامة، مدير معهد القلب والجهاز الهضمي ومدير مركز التطعيم بلقاح كورونا في دمياط، في تصريحات لموقع "الخليج 365"، إن أعداد المتلقين لتطعيمات المضادة لفيروس كورونا وصل إلى ٢٤٠٧ مواطنًا.

وكشف سلامة أن إجمالي التطعيمات التي جرى الانتهاء منها مساء اليوم الأحد، بلغت ١٣٥ جرعة، موضحًا أنها تضمنت ٩٥ حالة تطعيم بلقاح أسترازينكا، و٤٠ بلقاح سينوفارم.

وأوضح مدير المركز أنه جرى بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات، وكذا تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.​