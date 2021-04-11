اليوم / مصر تعرض إكتشافها الجديد لـ"أكبر مدينةٍ فرعونيّة على الإطلاق"

اسماعيل عبد الحي - تعرض مصر اليوم، السبت 10 أفريل 2021، إكتشافها الجديد لمدينة "صعود آتون" التي تم العثور عليها بمنطقة الأقصر جنوب البلاد، ويفوق عمرها الثلاثة آلاف سنة.

وقال عالم الآثار المصري زاهي حواس، رئيس بعثة التنقيب التي إكتشفت المدينة إن الإكتشاف يمثل "أكبر مدينة فرعونية" على الإطلاق في مصر وسيتم عرضها أمام الصحافيين في الأقصر.

ويأتي هذا الإكتشاف بعد أيام من موكب "المومياء" الذي تم خلاله نقل 22 مومياء لملوك وملكات من الزمن الفرعوني من المتحف المصري بميدان التحرير في قلب القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية الذي شُيّد في الفسطاط.

وكالات