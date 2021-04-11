الكويت تسجل 1390 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 247 ألفاً و094 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1407.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 225 حالة. وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1394 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 231 ألفاً و240 حالة.