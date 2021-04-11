مصر.. اكتشاف مقدمة السفينة الغارقة في البحر الأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

عثرت بعثة أثرية مصرية على مقدمة "السفينة الغارقة" بجزيرة سعدانة بالبحر الأحمر التي تعود للقرن الثامن عشر، مؤكدة أن سبب غرقها هو ارتطامها بالشعاب المرجانية الحادة الضخمة.

وعثرت البعثة الأثرية أيضاً على الجزء الأوسط للسفينة والمئات من اللقى والقطع الأثرية والتي كانت جزءاً من حمولة السفينة.

وقال رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار المصري إيهاب فهمي إن الدراسات التي أجرتها البعثة كشفت عن أن السفينة التي تم العثور عليها هي سفينة تجارية يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الثامن عشر وتنوعت حمولتها ما بين مئات القطع الأثرية التي تضم البورسلين والأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام وأنواعاً مختلفة من الحبوب.

وذكر أن الدراسات كشفت أن من المرجح أن يكون سبب غرق السفينة هو ارتطامها بالشعاب المرجانية الحادة الضخمة المتواجدة بهذا الموقع أثناء رحلتها من مناطق جنوب شرق أسيا إلى مصر.