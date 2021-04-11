انخفاض عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس " كورونا " المستجد في روسيا انخفاضا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 8702 إصابة جديدة مقارنة بـ 8704 إصابات في اليوم السابق ليصبح إجمالي حالات "كورونا " أربعة ملايين و641 ألفا و390 إصابة.

وأشارت إلى تسجيل 337 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 402 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في روسيا 102 ألف و986 حالة.

وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسنا منذ بداية العام الجاري بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع .