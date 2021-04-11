بيانات يكشف أن 40 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في بريطانيا

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

أظهرت بيانات نشرت، الأحد، أن المملكة المتحدة وزعت 586339 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، مما يرفع الإجمالي إلى نحو 40 مليون جرعة.



وحصل 32.12 مليون في بريطانيا على الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل 7.47 مليون على الجرعة الثانية، مما يضع البلاد على طريق معاودة فتح الاقتصاد.

كما أظهرت البيانات تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 2589 في اليوم السابق، فيما توفي 7 في غضون 28 يوماً من الإصابة بالفيروس انخفاضاً من 40 يوم السبت.