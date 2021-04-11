البرلمان الإيراني يوجه اتهامات لروحاني

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ويتهمه النواب بتجاهل القوانين التي مررها البرلمان.
وقالت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أمس أن 190 من الـ 235 مشرعا الحاضرين، صوتوا لصالح توجيه الاتهامات للرئيس، بدون ذكر مزيد من الخلفيات ولا التفاصيل.
ويرى مراقبون ثمة صلة بين التصويت واستئناف المفاوضات النووية في فيينا، التي ربما تتطلب حلا وسطا مع العدو اللدود للمتشددين، الولايات المتحدة.
يشار إلى أنه بعد وقت قصير من فوزهم في الانتخابات البرلمانية في فبراير 2020، مارس المتشددون والمحافظون ضغطا لاستدعاء الرئيس المعتدل وإجباره على تقديم استقالته في نهاية المطاف.
ويقول المتشددون إن روحاني ابتعد بالجمهورية الإيرانية عن أهدافها الأيديولوجية بسياسات مؤيدة للغرب واتفاق فيينا النووي عام 2015.
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