باكستان والصومال ولبنان وتشاد تستقبل السلال الرمضانية السعودية

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ووزع المركز 927 طنا من السلال الغذائية الرمضانية في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، يستفيد منها 61.860 فردا، بحضور وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بجمهورية الصومال الفيدرالية خديجة محمد ديرية، ووزير الإعلام الصومالي عثمان أبوبكر دبى، ووزير الدولة للشؤون الدينية والأوقاف محمود معلم يحيى، وعضو لجنة الشؤون العربية بمجلس الشيوخ الصومالي زمزم طاهر محمود، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الدكتور محمد عبدالغني خياط.
وسلم المركز أمس 1.269 سلة غذائية رمضانية في مناطق سيبي، وصحبت بور، ودوكي في إقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 7.614 فردا، ضمن مشروع توزيع 20.700 سلة غذائية مقدمة من المركز للأسر المحتاجة في باكستان خلال شهر رمضان المبارك.
ودشن المركز مشروع توزيع 1.000 سلة غذائية رمضانية في لبنان اليوم، يستفيد منه 70 ألف فرد من الأسر اللبنانية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين، فيما قام أمس بتوزيع 559 سلة غذائية رمضانية في عدد من قرى ولاية شارى باغيرمي بمحافظة ماسينياه بجمهورية تشاد، يستفيد منها 559 فردا.
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